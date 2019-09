Domingos Gomes: “Fui médico do FC Porto por causa de uma dor de dentes de Pedroto”

Domingos Gomes está a assinalar 50 anos como médico.



Licenciou-se em 1970 na Faculdade de Medicina do Porto. Com muitos anos de medicina desportiva, foi o responsável pelo departamento clínico do FC Porto entre 1976 e 1999. Depois do Dragão, foi médico da UEFA e da FIFA durante 15 épocas. Nessa qualidade, fez 500 controlos em 15 anos.

O início da carreira no futebol profissional ficou a dever-se a uma dor de dentes: “Aconteceu tudo por coincidência. Entrei como médico para a natação do FC porto em 1973 e estive lá três anos. O Dr. Santana que era médico do FC Porto teve que sair e foi uma dor de dentes de Pedroto que originou a minha entrada para o futebol."

"O Sr. Pedroto queixou-se de uma dor de dentes ao saudoso Hernáni Gonçalves. Este sugeriu que o treinador fosse ao Dr. Bee Gees. O Bee Gees era eu, porque era parecido com um dos membros desse famoso grupo musical. Resolvi-lhe o problema na hora. E foi na sequência deste episódio que me indicou ao então chefe do departamento de futebol, Pinto da Costa”, conta Domingos Gomes, em entrevista a Bola Branca.

Revolução na área médica do futebol profissional

Com a chegada ao futebol profissional do FC Porto e com o apoio de José Maria Pedroto, Domingos Gomes implementou várias mudanças na área médica do clube, que marcaram uma época em Portugal.

“Havia muitas coisas para fazer. O Dr. Santana tinha as coisas bem organizadas, mas levei os conceitos de quem estava na fisiologia, na Faculdade, e estava dentro da Medicina Desportiva por causa da cardiologia feita aos jogadores e por estar na natação. Cerquei-me de trinta e tal pessoas. Do Dr. Espergueira Mendes ao Dr. Emílio Peres, chamei os melhores a vários níveis e tudo aquilo funcionou em pleno. Foi uma grande revolução, no clube e no país", recorda.