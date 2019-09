Diretor-geral da FPF quer transmissão televisiva do campeonato em sinal aberto

O diretor-geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Tiago Craveiro, considera "um erro" circunscrever a transmissão televisiva dos jogos do campeonato a sinal fechado.

Na opinião do dirigente federativo, que falou, esta quinta-feira, na Soccerex, parte do trabalho da FPF "deve ser tornar o futebol acessível a todos, desde o preço dos bilhetes à transmissão televisiva".

"Defendo que pelo menos um jogo da I Liga devia ser transmitido em canal aberto. Fechar tudo em conteúdos pagos é um erro", frisou Tiago Craveiro, durante o evento, que se focano futebol como indústria.

O diretor-geral da FPF acredita, ainda, dentro de pouco tempo "as televisões vão deixar de comprar jogos de futebol e poderão ser as grandes empresas a assumir esse papel", para depois disponibilizarem os jogos aos adeptos, como acontece com filmes e séries.