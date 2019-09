Braga B derrota Famalicão em jogo-treino

O Famalicão perdeu um amigável frente à equipa B do Sporting de Braga, esta quinta-feira, numa partida relizada no centro de treinos do Braga.

O único golo da equipa que lidera a I Liga foi apontado pelo ponta-de-lança Anderson.

Nesta partida foram utilizados Vítor Caetano, Konaté, Cafú Phete, Clayton, Josh Tymon, Jorge Pereira, João Neto, Ruben Lameiras, Brian, Anderson e Fábio Martins. No decorrer do encontro foi ainda utilizado Camará.