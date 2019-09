As explicações de Varandas

A entrevista do presidente do Sporting, Frederico Varandas, à Sporting TV, em que explicou as várias decisões feitas durante este verão, ocupa as manchetes de dois dos três jornais desportivos desta quinta-feira.

"Varandas explica-se", titula o "Record". Leonel "não tem prazo, tem uma tarefa", a aposta na formação é clara, mas o presidente do Sporting também quer resultados. Varandas regozija com a manutenção de Varandas, "o melhor médio da Europa". Jesé veio para o Sporting porque está "finalmente comprometido com a profissão" e Bas Dost foi vendido porque auferia um salário demasiado alto para a realidade do clube.

"Varandas contra-ataca", anuncia "A Bola". "Ao primeiro desaire, lá saem todos os esqueletos do armário", declarou o líder leonino, que também revelou que Bruno Fernandes vai ver o contrato melhorado.

O jornal "O Jogo" apresenta entrevista a Brahimi. "Nunca escolheria o Benfica", garante o argelino. Brahimi ficou "adepto do FC Porto e há coisas mais importantes que o dinheiro" e até quer morar no Porto, no futuro. Brahimi revela que nunca teve uma proposta de renovação.