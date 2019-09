Presidente da Liga espanhola rendido a João Félix. "É um super jogador"

O presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, está rendido à qualidade de João Félix, cuja chegada a Espanha admite ter tido um impacto positivo.

"João Félix foi uma contratação do Atlético de Madrid ao nível do Barcelona e do Real Madrid, o que mostra que a Liga está mais equilibrada na parte mais alta da tabela. Nos jogos que fez, mostrou que é um super jogador, que criou tanta expectativa e um ativo muito importante na competição", revelou Tebas.

Já o adeus de Cristiano Ronaldo, na última época, acabou por não se refletir negativamente no mercado publicitário associado à LaLiga. Um ponto que Tebas já tinha levantado e em que, esta quinta-feira, insistiu:



"Pensei que a saída do Cristiano Ronaldo nos ia afetar, mas não nos afetou muito. Tivemos de rever alguns acordos audiovisuais e ninguém nos colocou a questão do Cristiano Ronaldo. Era positivo ele estar, porque trazia mais qualidade e preferia ver a Liga com Cristiano Ronaldo."



Declarações à margem da Soccerex, que arrancou, na manhã desta quinta-feira, em Oeiras. O evento de dimensão internacional foca-se, essencialmente, no futebol enquanto indústria.