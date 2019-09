Bale não liga às críticas e remete perguntas sobre saída para o Real Madrid

Gareth Bale não quer saber das críticas. O galês foi alvo de duras críticas durante este verão, e terá estado a um passo de deixar o Real Madrid e rumar ao futebol chinês. No entanto, o capitão da seleção não se deixa afetar pelas opiniões públicas.

"Não ouço os críticos, porque eles não percebem nada. Não leio nada, não ouço nada. A maior parte das pessoas não sabe nada da situação, não percebe a situação. O que escrevem significa zero", disse, em conferência de imprensa na seleção.

O avançado de 30 anos passou por um verão conturbado: o treinador Zidane admitiu publicamente que queria que Bale deixasse o clube, o agente criticou a atitude do treinador, chegou a estar perto de uma transferência para o futebol chinês, mas acabou por ficar, sendo opção nos três jogos de arranque de temporada, já com dois golos apontados.

Bale desvaloriza as críticas e os rumores, e garante até que teve umas boas férias de verão e que continua a trabalhar para mostrar o seu valor.

"Sou profissional e sou pago para jogar futebol. É natural que existam altos e baixos e as pessoas gostam de falar. Continuo a trabalhar no duro para fazer bem as coisas. Tive umas férias muito boas. Voltei à pré-época e continuei a trabalhar. O que aconteceu ficará dentro do clube. Se quiserem respostas, perguntem ao Real Madrid", adicionou.

O avançado trocou o Tottenham pelo Real Madrid em 2013, a troco de 120 milhões de euros. No total, soma 104 golos e 66 assistências em 234 jogos realizados pelos "merengues".