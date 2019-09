A UEFA nomeou o turco Cüneyt Çakir para apitar o Sérvia – Portugal de qualificação para o Euro 2020.

Bahattin Duran e Tarik Ongun serão os assistentes, Hüseyin Göçek será o quarto árbitro.

O jogo está marcado para as 19h45 de sábado.

A equipa das quinas está no quarto lugar do Grupo B com dois pontos em dois jogos. Já os sérvios estão no terceiro lugar com quatro pontos em três jogos.