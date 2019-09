Centeno disponível para continuar a ser Ministro das Finanças

Caso o PS vença as eleições, Mário Centeno admite estar disponível para continuar a ser Ministro das Finanças no próximo Governo.

Em entrevista ao jornal de “Negócios”, Centeno admite ficar. “Tenho como objetivo terminar o mandato como presidente do Eurogrupo [termina junho do próximo ano] se o resultado das eleições de 6 de outubro assim o permitir”.

Nesta entrevista, o ministro diz haver “espaço para aumentos salariais”, que serão iguais à inflação.

“Nas condições macroeconómicas que hoje enfrentamos, há espaço para aumentos salariais um pouco mais alargados do que aqueles que existiram no ano passado [só para salário muito baixos]”, justificou.

Reforçando que não é fácil “encontrar dinheiro na Administração Pública em Portugal”, Centeno avançou que o critério para os aumentos salariais é a taxa de inflação, que é um “indicador legítimo”.

Quanto aos impostos, o ministro confirma que, na próxima legislatura, haverá lugar à redução do IRS para aqueles rendimentos que menos beneficiaram com as alterações aos escalões.

Contudo, ao nível do IRC e do IVA, Centeno descarta a hipótese de proceder, também, a cortes. “Era preciso saber como é que se financia essa medida”, afirma