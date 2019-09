Sub21. Portugal goleia Gibraltar

A equipa de Portugal venceu Gibraltar por 4-0 na primeira jornada de qualificação para o Europeu Sub-21.

Em Alverca, o jogador em maior destaque foi o estreante Dany Mota que fez dois golos e uma assistência, para além de ter desperdiçado uma grande penalidade e atirado uma bola ao poste.

O avançado de 21 anos e 1.80, nascido no Luxemburgo, joga na equipa sub23 da Juventus.

Os outros golos da equipa das quinas foram apontados por Trincão, no melhor tento da noite, e Diogo Queirós, o capitão.

O grupo 7 tem três seleções na liderança com três pontos, todas por terem vencido Gibraltar, com a Bielorrússia a surgir no primeiro lugar devido aos golos marcados (10-0), contra os 4-0 de Portugal, segundo, e o 1-0 do Chipre, terceiro.



O próximo jogo da seleção de esperanças é no próximo dia 10 de setembro, na Bielorrússia.