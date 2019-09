Quarteto defensivo à vista antes da partida para a Sérvia

Fernando Santos deu pistas, esta quinta-feira, sobre o quarteto defensivo que deverá jogar de início diante da Sérvia, no sábado, no jogo de qualificação para o Euro 2020.

No último treino antes da partida para Belgrado, onde o jogo vai ser disputado, o selecionador nacional dividiu os 25 convocados em grupos e, num deles, alinhou juntos os seguintes defesas: Nélson Semedo, José Fonte, Rúben Dias e Raphael Guerreiro. Esta poderá ser a defesa titular no jogo de sábado.

Pepe foi convocado, no entanto, sofreu uma lesão no FC Porto-Vitória de Guimarães e caiu das opções, após reavaliação. Ferro foi chamado para o lugar do luso-brasileiro, mas deverá ter de esperar pela oportunidade de se estrear pela principal seleção nacional.

O Sérvia-Portugal joga-se no sábado, às 19h45, em Belgrado. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.