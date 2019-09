Danilo dá receita para vencer a Sérvia. Fazer o mesmo que no primeiro jogo, mas marcar golos

Danilo Pereira acredita que a seleção não tem de mudar muito na visita à Sérvia, face ao jogo da primeira volta. Na altura, Portugal empatou (1-1), na Luz, com um grande golo do médio do FC Porto. É exatamente isso que Danilo quer ver em mais quantidade, no sábado: golos.

Em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, esta quinta-feira, Danilo salientou que o empate com os sérvios, da primeira volta da qualificação para o Euro 2020, "não foi um jogo negativo" da parte da seleção nacional, tendo faltado apenas um ingrediente.

"Não conseguimos ter a eficácia que queríamos ter. Vamos tentar ser mais verticais e objetivos neste jogo. Mas não há muito a mudar, é só esse fator", sublinhou o médio-defensivo.

Para Danilo, perante o facto de Portugal estar no quarto lugar, com apenas dois pontos em dois jogos, "a margem de erro diminui e aumenta a responsabilidade, mas a pressão não está mais alta". "Se ganharmos todos os jogos que temos pela frente, seremos primeiros classificados", sublinhou.

Sérvia defensiva e com um avançado que impõe respeito



A Sérvia "é um adversário muito competente, que defende bem e sai bem no contra-ataque". O maior perigo está no ponta-de-lança, Aleksandar Mitrovic, do Fulham.

"É uma equipa muito direta, com um adversário muito possante, que consegue segurar bem o jogo e deixar que a equipa da Sérvia suba. Esse é o ponto mais difícil de contrariar. Também estão constantemente em busca do contra-ataque e temos de estar preparados para isso. Se conseguirmos anular esses dois pontos, estaremos mais perto de ganhar", analisou o internacional português.

Danilo foi o autor do golo que deu o empate a Portugal, na primeira volta, com um grande remate do meio da rua. Questionado se gostaria de repetir a obra de arte, o médio portista remeteu para algo mais importante:

"Principalmente, espero ganhar. Marcar não é assim tão importante. Se acontecer, fico feliz. Temos de ganhar a esta Sérvia, um adversário complicado. Temos de entrar focados."

O Sérvia-Portugal joga-se no sábado, às 19h45, em Belgrado. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.