Prémio Champalimaud para organizações brasileiras que ajudam a recuperar visão dos mais pobres

A Fundação Champalimaud atribuiu um milhão de euros a três organizações para melhorar o acesso à oftalmologia entre os mais pobres no Brasil.

A Fundação Champalimaud anunciou esta quarta-feira a atribuição do Prémio Visão António Champalimaud 2019, que foi entregue a três organizações brasileiras que ajudam a recuperar a visão dos mais pobres naquele país. O prémio de um milhão de euros será distribuído em partes iguais ao Instituto da Visão – IPEPO, à Fundação Altino Ventura e ao Serviço de Oftalmologia Unicamp, da Universidade de Campinas. Carlos Eduardo Arieta, da Unicamp, reconhece o valor deste prémio, que irá servir para construir um novo centro para expandir as suas atividades e poder ajudar mais pessoas. O responsável assume, contudo, que mais importante mesmo é o reconhecimento internacional que traz e que “facilita a obtenção de outros recursos que, juntamente com este, nos ajudarão a atingir os nossos objetivos. É um montante importante, que dá início a uma busca de um recurso maior, para montar uma área física bem maior do que temos agora, que nos deixa bastante limitados.” “Este valor chega e sobra para o projeto arquitetónico. Sem esse projeto físico era difícil iniciar o que quer que fosse, e estávamos com dificuldade em lançar.” O médico fala de uma situação inaceitável no Brasil, onde a falta de acesso a cuidados básicos de oftalmologia leva a situações de cegueira evitáveis. “Não se pode admitir que as pessoas permaneçam cegas, ou deficientes visuais, por motivos como cataratas, ou falta de óculos, o que é pior ainda.” “A cirurgia das cataratas, apesar de parecer simples, é altamente sofisticada, mas é muito dominada pelos oftalmologistas, e no Brasil há um número grande de oftalmologistas bem treinados, mas as pessoas não têm acesso à saúde. Este tipo de atividade elimina as barreiras ao acesso. É isso que nos move, eliminar as barreiras ao acesso ao sistema público de saúde.” Com mais de trinta anos de experiência, o diretor da Unicamp diz que tem incontáveis histórias comoventes de pessoas a quem conseguiu restaurar a visão, mas a conquista de que mais se orgulha é de ter conseguido alargar a rede de cuidados prestados. “Em 1999 estivemos no Ministério da Saúde e convencemos o Ministro da altura a aumentar o número de cirurgias através do sistema público. O Brasil fazia 90 a 80 mil cirurgias por ano, em alguns anos chegou aos 450 mil. Talvez essa seja das maiores vitórias que ajudámos a conquistar.”

Uma dinastia oftalmológica Outra organização premiada é a fundação Altino Ventura. Fundada em memória do oftalmologista do mesmo nome, é gerida pelo seu filho Marcelo Ventura, mais a mulher e três filhos deste, todos oftalmologistas. “O meu pai tinha uma clínica privada, mas em 1953 ele decidiu, juntamente com o seu sócio, atender as pessoas pobres, e fez isso durante alguns anos, duas tardes por semana. Foi aí a primeira ideia da fundação, que só foi formalizada 33 anos mais tarde”, explica Marcelo Ventura. Os objetivos da fundação são a pesquisa, o ensino e a prevenção da cegueira e em colaboração com o sistema público de saúde do Brasil atendem cerca de 15 mil pessoas, tendo já ajudado para lá de 14 milhões. O mais recente foco de pesquisa tem sido os efeitos do vírus zika nas crianças, bem como a sua reabilitação, uma área que irá beneficiar mais diretamente do dinheiro do prémio e no qual se especializou Camila Ventura, filha de Marcelo. “Até 55% das crianças afetadas podem ter lesões, principalmente na retina e no nervo óptico, que são estruturas posteriores do olho, que são fundamentais para a captura e processamento da imagem”, explica Camila. Mas os efeitos são mais abrangentes e afetam também a dimensão motora, auditiva e cognitiva das crianças. Para além disso, cerca de 70% das mães, muitas das quais pobres, solteiras e com baixos índices de escolaridade, sofrem de depressão ou de ansiedade. Os investigadores repararam também que surgiam vários casos de estrabismo entre as crianças afetadas pelo vírus, o que somado às outras questões dificulta a criação de laços com a mãe. “Uma simples cirurgia de estrabismo, para corrigir o desvio ocular, pode ampliar o campo de visão da criança, pode inclusive criar mais interesse e relação com a mãe. A mãe responde muito ao facto de a criança, depois da cirurgia, passar a interagir muito mais, para a mãe é um ganho infinito.”

No caso da família Ventura pode-se dizer que a oftalmologia corre no ADN. Para além dos cinco membros da família imediata, Marcelo contabiliza um total de 29 membros da família alargada que exercem esta profissão. Para os seus filhos, porém, o que os conquistou foi sobretudo a dimensão social do trabalho. “Quando íamos para o interior, em caravana, para operar num autocarro cirúrgico, os pacientes saem já a ver e era uma coisa muito bonita”, explica Camila. Marcelo acrescenta que a primeira coisa que os pacientes pediam, quando recuperavam a vista, era para ver as crianças da família Ventura que os tinham ajudado, e de quem só conheciam a voz. Ao ver a importância do trabalho que os pais faziam, os filhos “nunca mais se queixaram” de eles chegarem tarde a casa, explica ainda o presidente da fundação. Marcelo Ventura recorda ainda uma lição que recebeu do seu pai, quando os dois trabalhavam juntos e atendeu uma senhora que chorava por ter sido diagnosticada com cegueira. Altino Ventura corrigiu-a logo: “a senhora não está cega, está sem ver”. Perante a perplexidade do filho, explicou. “É só uma questão de tempo. Talvez eu não consiga resolver o problema dela, nem você, mas os seus netos ou bisnetos podem. A questão da cegueira é uma questão temporal, e que não seja você a tirar a esperança a alguém.” Marcelo Ventura diz à Renascença que “as pessoas nas nossas instituições nunca estão cegas, estão sem ver. E faz uma diferença muito grande. Uma pessoa cega é sem esperança, mas uma pessoa sem ver é só temporal e pode voltar a ver. Temos isso muito claro e passamos às novas gerações.”