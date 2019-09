Crianças norte-americanas e britânicas querem ser "youtubers". As chinesas sonham ser astronautas

Entre ser "youtuber" ou astronauta, a maioria das crianças nos Estados Unidos e Reino Unido escolheria a fama na Internet. Já na China, mais de metade das crianças preferiam trabalhar no espaço.

Estes são resultados de um estudo levado a cabo pela Harris Poll, a pedido da LEGO, para comemorar o 50.º aniversário da chegada da missão Apollo 11 à lua. O inquérito foi dirigido a três mil crianças, dos 8 aos 12 anos, divididas igualmente entre Estados Unidos, Reino Unido e China.

Questionadas sobre o que quereriam ser quando crescessem, 56% das crianças chinesas escolheram “astronauta”. Nos Estados Unidos e Reino Unido, apenas 11% das crianças escolheram essa opção, sendo a mais escolhida nestes dois países a hipótese “vlogger/youtuber” (29 e 30%, respetivamente).

Quando questionadas sobre se gostariam de ir ao espaço ou a outro planeta, a quase totalidade das crianças chinesas questionadas responderam “sim” (95%). Uma percentagem bem mais baixa respondeu afirmativamente nos EUA (68%) e no Reino Unido (62%).

Quase todas as crianças chinesas (97%) veem um humano a chegar a Marte, no futuro. Nos Estados Unidos e Reino Unido, a maioria também acredita neste feito, mas numa percentagem mais baixa (88% nos EUA e 87% no Reino Unido).

O interesse na exploração espacial, no entanto, é quase transversal. 86% da totalidade dos inquiridos diz ter interesse; 90% quer aprender mais sobre o assunto.

Há 15 anos, a missão Apollo 11 levou os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins à lua.

Sobre o assunto, as crianças parecem estar informadas e não são fáceis de enganar. Numa resposta de escolha múltipla, a maioria (85%) consegue identificar Neil Armstrong como o primeiro homem a pisar a lua. Apenas 2% das crianças acreditam que foi Buzz Lightyear (personagem do filme “Toy Story”).