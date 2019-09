Raphinha despede-se do Sporting. "Levarei para sempre nas minhas lembranças"

Raphinha despediu-se do Sporting, esta quarta-feira, com uma publicação sentida nas redes sociais.

"Quero agradecer, imensamente, ao Sporting e a todos os envolvidos nesta grande fase que vivi em Lisboa", escreveu o extremo brasileiro, de 22 anos, que foi vendido ao Rennes por 21 milhões de euros.

Raphinha agradeceu a todos os que contribuíram, direta ou indiretamente, para o seu "crescimento profissional e pessoal".

"Saibam que foram momentos especiais, únicos e de muita intensidade; não tem preço, levarei para sempre, nas minhas lembranças. Consciente de que fiz parte de uma grande família, me despeço de amigos que ganhei; esses que levarei em meu coração, por terem me ajudado, com carinho, a enfrentar algumas dificuldades. Me sinto, muito, feliz em ter contribuído e feito parte desta história como um leão, de ter lutado até o último minuto, buscando, sempre, dar o melhor para a equipa, independente dos resultados", afirmou o avançado.

Raphinha desejou "sucesso a todos, sempre", e deixou o seu "muito obrigado" ao Sporting e aos adeptos.

O jogador brasileiro, contratado ao Vitória de Guimarães no verão passado, deixa Alvalade ao fim de uma temporada e cinco jogos. Em 41 partidas pelo Sporting, marcou nove golos e distribuiu cinco assistências.