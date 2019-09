Podence "aliviado" com acordo entre Sporting e Olympiacos

Daniel Podence ficou "aliviado" com o acordo alcançado entre Sporting e Olympiacos que resolveu o diferendo que os dois clubes tinham em relação ao extremo português.

Podence é um dos nove jogadores que rescindiram unilateralmente contrato com o Sporting, após o ataque à Academia de Alcochete, e juntou-se ao Olympiacos a custo zero. O Sporting defendia que a rescisão era injustificada e que merecia uma indemnização. Na segunda-feira, foi anunciado que os leões receberiam sete milhões de euros pelo extremo. Acordo que deixou Podence "muito feliz".

"É o culminar de um processo desgastante, fiquei muito feliz com o acordo entre os dois clubes e por o sporting ganhar bom dinheiro por mim. Fico muito feliz e aliviado por aquilo ter acabado bem", assumiu o avançado, esta quarta-feira, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, à margem do estágio da seleção.

Uma mudança atribulada, mas positiva

A saída do Sporting pode não ter sido pacífica, mas Podence não esconde que foi o melhor para a sua carreira. Agora, no Olympiacos, o extremo joga com a regularidade que nunca encontrou em Alvalade: tem nove golos e 10 assistências em 49 jogos.



"Tornei-me um jogador mais maduro, também pelo facto de ter muito mais minutos. Sou mais conhecedor do futebol e isso ajudou-me a evoluir como jogador. Vem com a regularidade, o tempo de jogo. A qualidade vem sempre ao de cima, os golos e as assistências aparecem e as vitórias também", explicou.

O Olympiacos, que "começou muito bem a época", conseguiu o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, "um palco onde todos querem estar". Não obstante, Podence é cauteloso na análise: "[Vamos] passo a passo. Começámos bem, mas o que interessa é o final e vou trabalhar para terminar muito melhor do que comecei."

Daniel Podence está concentrado com a seleção nacional, com vista aos jogos na Sérvia e na Lituânia, de qualificação para o Euro 2020. O jogo com os sérvios realiza-se no sábado, às 19h45, em Belgrado, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.