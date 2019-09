Pedro Ilharco sobre Leonel Pontes. "Sporting tem treinador para os próximos anos"

Leonel Pontes tem qualidade para agarrar a oportunidade e ser treinador do Sporting por muitos anos. A garantia é de Pedro Ilharco, comentador Bola Branca e que foi adjunto de Leonel Pontes no Marítimo, no Panetolikos, da Grécia, no Ittiahad, do Egipto, e no Debreceni, da Hungria.

O técnico Leonel Pontes já orientou o treino desta quarta-feira da equipa principal do Sporting e assume o comando da equipa, sucedendo a Marcel Keizer.

É, para já, uma solução provisória, mas Pedro Ilharco acredita que a “solução Leonel Pontes” vai passar a definitiva em Alvalade.

"Reconheço nele competência para isso. Reconheço, no plantel do Sporting, qualidade para um nível de jogo superior ao apresentado recentemente. O Leonel tem um conhecimento profundo dos jogadores do Sporting e do campeonato português. A sua capacidade de trabalho e estilo de liderança irão encaixar bem nas necessidades psicológicas que os jogadores do Sporting têm, neste momento”.

Ilharco acrescenta que “as experiências que já teve fora de Portugal dão-lhe a possibilidade de perceber o que sentem os jogadores estrangeiros que trabalham em Portugal. Se tiver a oportunidade de ter à sua volta uma estrutura que o apoie, fará um bom trabalho e o Sporting terá treinador para os próximos anos".

Pedro Ilharco conhece como poucos Leonel Pontes e garante que o novo treinador do Sporting não irá desenvolver o seu trabalho a pensar na condição de interino. Leonel Pontes irá concentrar-se na evolução e no crescimento da equipa, garante.

"Ele vai vestir a camisola como se fosse o treinador principal e nunca irá pensar que estará a prazo. Dará sempre o seu melhor, vai concentrar-se na evolução da equipa e se chegar a algum jogo, irá prepará-lo para ganhar. O foco dele é no trabalho e não em pensar que estará no cargo uma, duas ou três semanas".

Sobre o perfil de Leonel Pontes, Pedro Ilharco define o sucessor de Marcel Keizer como um treinador de projeto com grande capacidade de liderança e capacidade de trabalho.

"O Leonel é um treinador de projeto. Compromete-se e leva o seu trabalho bastante a sério. Tem uma capacidade de trabalho grande e é um líder com enorme sentido de justiça e frontalidade na relação que estabelece com os jogadores e a estrutura. É uma pessoa de fácil acesso que promove o bom ambiente e resolve os problemas através do diálogo. Transmite segurança, amizade e promove os valores de boas condutas”, refere.

Segundo o comentador da Bola Branca, Pontes “parece-me que é alguém assim que o Sporting precisa, nesta altura, e de alguma forma, também, vai de encontro à vocação de formação que o clube possui".