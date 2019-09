Papa a caminho de Moçambique não esquece tragédia nas Bahamas

O Papa Francisco recordou esta quarta-feira as vítimas provocadas pelo furacão Dorian à passagem pelas Bahamas, pedindo orações por todas as pessoas afetadas.

“Pobre gente, que de um dia para o outro perde a sua casa, perde tudo, mesmo a vida”, lamentou, em conversa com os jornalistas que o acompanham na sua viagem de sete dias à África austral, com passagens por Moçambique, Madagáscar e Maurícia.

Francisco convidou todos os presentes no avião para uma oração pessoal, “cada um no seu coração”, por todas as pessoas afetadas pelo Dorian.

O arcebispo de Nassau, Patrick Christopher Pinder, fala em 70 mil pessoas atingidas, com “elevados danos materiais”, pedindo ajuda à comunidade internacional.

O portal “Vatican News” recorda ainda os danos provocados, em Moçambique, pelos ciclones “Idai” e “Kenneth”.

“Esperemos que esta viagem, um pouco comprida, dê frutos”, desejou Francisco.

Até 10 de setembro, o Papa passa pelas cidades de Maputo, Antananarivo e Port Louis.

Esta será a quarta viagem do atual pontífice a África, após as visitas ao Quénia, Uganda e República Centro-Africana, em 2015; ao Egito, em 2017; e a Marrocos, que decorreu entre 30 e 31 de março deste ano.

O único Papa a visitar Moçambique, até hoje, foi São João Paulo II, de 16 a 19 de setembro de 1988, no contexto de uma viagem alargada a África.