Rio Minho. Reduzido esforço nas buscas pelo triatleta desaparecido

Durante a manhã desta quarta-feira decorre o último mergulho no rio Minho. Fonte da Polícia Marítima confirmou à Renascença que vai diminuir o esforço em torno das buscas pelo triatleta de Barcelos.

Depois de nos primeiros dois dias o esforço de buscas ter estado a cargo de 60 operacionais, esse esforço será "reduzido" na quarta-feira. As operações prosseguem depois por via aérea e por terra ao longo do dia.



O jovem, de 23 anos, desapareceu no domingo, quando fazia a nado a travessia do rio Minho, durante o XII Triatlo da Amizade Cerveira-Tomiño.