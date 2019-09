Incidente em avião da TAP encerra pista do Aeroporto de Lisboa durante meia hora

Um problema técnico num motor de um avião da TAP, na “fase de rodagem para a pista”, obrigou à interrupção das aterragens no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, esta quarta-feira, durante 30 minutos, entre as 15h14 e as 15h45. A informação foi avançada por fonte da ANA Aeroportos à Renascença.

O incidente provocou a imobilização da aeronave – um Airbus A320, que faria o voo TP862, entre Lisboa e Veneza, em Itália –, mas “não houve qualquer consequência para os passageiros a bordo, que seguirão viagem noutro voo da companhia”, informou a TAP à Renascença.

“A TAP confirma que teve uma falha técnica no motor durante o início do processo de descolagem, que foi imediatamente interrompida pela equipa de pilotos”, frisa a transportadora aérea.