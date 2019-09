Incêndio próximo de casas em Alvaiázere, Leiria. Mais de 350 operacionais no terreno

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou esta quarta-feira à tarde em Alvaiázere, no distrito de Leiria. Pelas 17h05, as chamas lavravam nas imediações de uma quinta e próximo de casas.

A combater as chamas estão, às 19h00 desta quarta-feira, 363 operacionais, apoiados por mais de 100 viaturas e dez meios aéreos. Não foram necessidade de evacuar casas nem povoações, avançou à Renascença o comandante Paulo Santos, do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria

"É um incêndio que está a lavrar em mato e pinhal, na proximidade de algumas localidades, com algumas infraestruturas agrícolas no perímetro do incêndio. Está em curso, e estamos a fazer tudo para que seja dado como dominado no mais curto espaço de tempo possível. Pedimos à população que esteja vigilante", declarou.

O incêndio teve início pelas 16h18, junto à localidade de Bemposta, na freguesia de Almoster.

Outro fogo de grandes dimensões lavra em Fornos de Algodres, no distrito da Guarda. As chamas estão a ser combatidas por 142 bombeiros, 39 viaturas e quatro meios aéreos, indica a Proteção Civil.

[Notícia atualizada às 19h00.]