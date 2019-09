Incêndio em Alvaiázere, que obrigou a evacuações, está em resolução

O incêndio que deflagrou esta quarta-feira à tarde em Alvaiázere, no distrito de Leiria, está em fase de resolução avança a Proteção Civil.



O fogo, que teve início pelas 16h18 num povoamento florestal na localidade de Bemposta, na freguesia de Almoster, no concelho de Alvaiázere, já está em "fase de resolução", revelou o segundo comandante distrital de Leiria, Mário Cerol.

Às 22h30, ainda estavam no terreno 363 operacionais e 115 veículos, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Durante a tarde, as chamas chegaram a obrigar à evacuação momentânea de algumas povoações.



“Houve algumas casas em que, devido à aproximação do fumo e também por segurança das populações, foi aconselhada a retirada momentânea daquelas zonas. Depois, as pessoas voltaram às suas casas. Não tivemos de fazer nenhuma evacuação para fora do perímetro habitual das aldeias, foi apenas um recato de alguns momentos”, explicou à Renascença o comandante Carlos Guerra, do Comando Distrital Operacional de Socorro (CDOS) de Leiria.

Segundo Carlos Guerra, o incêndio teve um início “muito violento”, localizando-se numa “zona de difícil acesso”, com muita vegetação e uma orografia complicada. A rápida deslocação de meios para o local – que estava presente “num fogo perto no Pombal” – terá evitado males maiores.



[Notícia atualizada às 22h35]