Caloiros da Católica-Lisbon apanham batatas em praxe solidária

O início das aulas está à porta e já há caloiros a experimentar o mundo das praxes académicas. É o caso dos novos alunos da licenciatura em Economia e Gestão, da Católica Lisbon School of Business & Economics, que esta quarta-feira arregaçam as mangas para a apanha da batata.

É já a quinta edição do Dia Solidário da Católica-Lisbon, que pretende ser uma alternativa à praxe tradicional, promovendo a integração dos novos estudantes, lê-se no comunicado da instituição.

Durante uma tarde, mais de 300 alunos colhem batatas na Golegã, de calibre inadequado, que ficam por recolher nos campos e que são, muitas vezes, desaproveitados.

A iniciativa “Restolho” é desenvolvida em colaboração com a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome (FPBACF), a ENTRAJUDA, a AGROTEJO e a AGROMAIS, Cooperativa Agrícola que representa um conjunto vasto de produtores da região norte do Vale do Tejo, e que elegeu o combate ao desperdício alimentar como um dos eixos da sua política de Responsabilidade Social.

Em 2018, os alunos da CATÓLICA-LISBON recolheram cerca de quatro toneladas de batatas, que foram posteriormente entregues a instituições de solidariedade social.