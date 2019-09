Número de mortos sobe para sete, enquanto tempestade caminha para norte

"Estamos no meio de uma das maiores crises que as Bahamas sofreram na sua história", disse Minnis, ressalvando que o número oficial, sete mortos, é apenas um número inicial.

As tempestades tropicais estão a ocorrer ao longo de partes da costa nordeste da Flórida, enquanto o furacão Dorian se desloca a 130 quilómetros do Cabo Canaveral. A tempestade traz ventos sustentados de 180 km/h, enquanto continua o seu percurso em direção ao norte-noroeste a cerca de 12 km/h, de acordo com o NHC.

O mapa interativo disponível no site oficial do centro demonstra a previsão do rumo do furacão. Enquanto que a zona laranja mostra a localização atual do centro da tempestade, a linha preta indica a previsão do NHC para onde o centro do furacão se moverá durante as próximas horas: