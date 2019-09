É oficial. Hong Kong retira lei da extradição

A chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou nesta quarta-feira a retirada formal da controversa “lei da extradição”.

A notícia tinha sido antecipada pela comunicação social e concretizou-se nos últimos minutos. Carrie Lam espera assim que o território possa ultrapassar esta fase “altamente vulnerável e perigosa”.

O diploma, que permitia a extradição para a China, onde os tribunais são controlados pelo Partido Comunista, conduziu o território chinês à pior crise política das últimas décadas.

Milhares de pessoas saíram à rua e causaram distúrbios durante os protestos, colocando o maior desafio de sempre à liderança do Presidente chinês, Xi Jinping, no poder desde 2012.



Durante os protestos, os manifestantes conseguiram cancelar todos os voos no aeroporto, um dos mais movimentados no mundo, durante dois dias, o que levou o tribunal a decretar a proibição de manifestações no interior e junto à gare.

O movimento pró-democracia condena a crescente pressão de Pequim sobre o território, que considera pôr em causa o princípio "um país, dois sistemas" adotado após a transferência de Hong Kong para a República Popular da China, em 1997.

Os protestos duram há quase três meses e levaram à detenção de quase 900 pessoas, incluindo três deputados do parlamento, na semana passada.

O movimento definiu cinco reivindicações para acabar com os protestos:

a retirada definitiva da lei da extradição

a libertação dos manifestantes detidos

que as ações dos protestos não sejam identificadas como motins

um inquérito independente à violência policial

a demissão de Carrie Lam da liderança do governo e

um sufrágio universal para a chefia do governo e para o Conselho Legislativo (o parlamento de Hong Kong).

Resta agora saber se vão ser todas atendidas.