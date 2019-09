Federer cai, Serena arrasa rumo às "meias" do US Open

A eliminação de Roger Federer nos quartos de final do US Open foi a maior surpresa desta quarta-feira. Por outro lado, Serena Williams está mais perto da segunda final consecutiva em Flushing Meadows.

O tenista suíço, número três do mundo, foi surpreendido pelo búlgaro Grigor Dimitrov, atual 78.º colocado do "ranking" ATP, mas antigo número três, em cinco sets. Federer teve o encontro na mão, tendo estado a vencer por 2-1 em sets, no entanto, permitiu a "negra" e, no derradeiro parcial, Dimitrov fechou o encontro com facilidade. No final, o resultado foi de 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 e 6-2, num jogo que durou 3h12.

Dimitrov terá pela frente, nas meias-finais, o russo Daniil Medvedev,número cinco da hierarquia mundial, que afastou o suíço Stan Wawrinka, em quatro sets, 24.º ATP, pelos parciais de 7-8(6), 6-3, 3-6 e 6-1.

Serena Williams conquistou a 100.ª vitória no US Open com estilo. A norte-americana, atual número oito do mundo mas antiga número um, esmagou a chinesa Qiang Wang, número 18, em dois sets, pelos parciais de 6-1 e 6-0. Bastaram 44 minutos para Serena chegar às meias-finais.

Serena procura igualar o recorde de Margaret Court, que conquistou 24 títulos do Grand Slam. A norte-americana tem 23, mas não ganha um Major desde o Open da Austrália de 2017 e, desde então, foi a três finais, uma delas a do US Open do ano passado, tendo saído derrotada de todas elas. Agora com 37 anos, cada oportunidade de Serena chegar aos 24 Majors é encarada com maior urgência.

Para tal, terá de ultrapassar Elina Svitolina, na meia-final. A ucraniana, número cinco mundial, chega a esta fase depois de derrotar a britânica Johanna Konta, 16.ª colocada do "ranking" WTA, por duplo 6-4.