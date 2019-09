Costa rejeita nacionalização da GALP ou da EDP

António Costa afasta a possibilidade de nacionalização da GALP ou da EDP.

O primeiro-ministro rejeita assim uma proposta que tem sido sucessivamente defendida pelo Bloco de Esquerda.

Costa falava esta tarde num debate na Câmara de Comércio e Indústria, em Lisboa, onde garantiu que o programa do PS para as legislativas não prevê tal possibilidade:

“O programa do Partido Socialista não é o programa do Bloco de Esquerda. Recomendo a leitura, é um programa próprio. Cada um tem o seu programa e seguramente o Bloco de Esquerda há de se bater por essas nacionalizações, que não constam do programa do PS”, disse.