V. Guimarães – Eintracht Frankfurt com nova data por falta de polícia

O jogo entre V. Guimarães e Eintracht Frankfurt, da Alemanha, para a Liga Europa mudou a data a pedido da PSP. A novidade foi deixada pelo Vitória em comunicado.

Na sequência de um parecer enviado pela PSP à UEFA, a revelar não ter "capacidade para organizar a segurança" dos jogos de V. Guimarães e de Braga (grupo K) no mesmo dia, o jogo em Guimarães foi transferido para as 20h00 de quinta-feira, 3 de outubro.

"A data do jogo entre Vitória e Eintracht Frankfurt, que se irá realizar no D. Afonso Henriques, foi alterada para o dia 3 de outubro [quinta-feira], às 20h00, após a reavaliação de risco por parte das forças de segurança", lê-se no comunicado.

O jogo estava inicialmente marcado para dia 2 de outubro, quarta-feira, às 15h50.

Portugal tem quatro equipas na Liga Europa: FC Porto, Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães.