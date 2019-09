Silas de saída do Belenenses SAD

Jorge Silas está de saída do Belenenses SAD, segundo avança o jornal "Record", esta quarta-feira.

De acordo com a referida fonte, o treinador esteve reunido, na véspera, com o presidente da SAD azul, Rui Pedro Soares, e os termos da rescisão amigável já foram negociados.

O arranque de época do Belenenses tem sido negativo, com três derrotas, uma da Taça da Liga, que ditou a eliminação precoce, e dois empates nos cinco jogos oficiais disputados. Os azuis estão no 17.º lugar do campeonato, em zona de descida, com dois pontos.

A confirmar-se a saída de Silas, de 43 anos, esta será a terceira "chicotada" psicológica da I Liga, esta época. A primeira foi a saída de Filipe Rocha do Paços de Ferreira, entretanto substituído por Pepa. A segunda foi a saída de Marcel Keizer do Sporting, com Leonel Pontes a subir da equipa de sub-23 para assumir o cargo de treinador interino.