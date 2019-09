Braga terá recusado 11 milhões por Trincão

O Sporting de Braga recusou uma proposta de 11 milhões por Francisco Trincão, campeão europeu de sub-19 em 2018, segundo o jornal "O Jogo".

O diário em causa revela que a Atalanta, atual 11.ª classificada da Serie A, tentou levar o extremo português, de 19 anos, para Itália, para que este começasse a trabalhar às ordens de Gian Piero Gasperini. A proposta contemplava o pagamento imediato de um milhão de euros pelo empréstimo de um ano, mais 10 milhões pela obrigação de compra. O Braga ficaria com uma percentagem de uma futura transferência.

Porém, o presidente do Braga, António Salvador, recusou vender Trincão, por considerar que o avançado pode afirmar-se na equipa principal ainda esta temporada e valorizar-se muito no futuro, garantindo um encaixe ainda mais avultado para o clube minhoto.

O negócio não se concretizou e Trincão continua no Braga, pelo qual já soma, esta época quatro jogos oficiais, três no campeonato e um na Liga Europa, todos como suplente. Trincão tem contrato com os arsenalistas até 30 de junho de 2023 e cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

A Atalanta encontra-se, à segunda jornada, na 11.ª posição da Serie A. "La Dea" terminou a última época num incrível terceiro lugar, tendo garantido a qualificação para a Liga dos Campeões. Está inserida no grupo C, com Manchester City, Shakhtar Donetsk e Dínamo Zagreb.