Adeptos do Vitória de Guimarães querem pagar a multa de Davidson

"Vamos pagar a multa do Davidson" é o nome da página criada na rede social Facebook por adeptos vitorianos e que em poucas horas já reuniu mais de uma centena de adeptos, que planeiam reunir-se no Estádio D. Afonso Henriques, no sábado.

Uma falange de adeptos do Vitória de Guimarães está a mobilizar-se nas redes sociais para pagar a multa de Davidson, na sequência da expulsão frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão.

Davidson cumpre a sua segunda temporada no clube minhoto. Antes, passou pelo Sporting da Covilhã e Desportivo de Chaves. No total, soma 13 golos em 49 jogos disputados com a camisola do Vitória de Guimarães, e tem estado em particular destaque neste arranque de temporada, com Ivo Vieira, com seis assistências e três golos, num total de 10 jogos disputados.

O brasileiro estará indisponível nas próximas duas partidas do Vitória de Guimarães: este fim-de-semana frente ao Rio Ave, partida em atraso da primeira jornada, e contra o Desportivo das Aves.

Veja o lance que motivou a expulsão: