Emre Can "chocado e chateado" por não ser inscrito pela Juventus na Liga dos Campeões

Emre Can ficou de fora da lista de inscrições da Juventus na Liga dos Campeões, e não esconde que ficou surpreendido com a decisão da equipa técnica. O médio alemão garante que teria saído do clube, caso tivesse sido informado.

"Estou chocado e chateado. Na semana passada, o clube disse-me uma coisa diferente, ontem o treinador ligou-me a dizer que não estava nha equipa. Não foi sincero comigo. Se soubesse antes, já não estaria na Juventus", disse, em declarações aos jornalistas na seleção.

O médio alemão de 25 anos está na sua segunda temporada, depois de ter sido contratado em 2018, a custo-zero, proveniente do Liverpool.