Conheça o emblema oficial do Mundial 2022

A FIFA divulgou, na terça-feira, o emblema oficial do Mundial 2022, que se realizará no Catar.

O emblema é branco, com detalhes em bordô, e em forma de símbolo do infinito, para simbolizar "as ligações humanas que perdurarão muito para além do torneio", ou figura de 8, pelos oito estádios que serão utilizados. A forma é mais larga em cima do que em baixo, para se assemelhar ao troféu do Campeonato do Mundo.

À esquerda, há uma bola futebol em estilo geométrico, com pontos diacríticos, que em árabe significam classificado acima e abaixo. O topo é ondulado, para significar o movimento dos vários lenços árabes.

O emblema, desenhado a três dimensões, tem como objetivo "surpreender e deleitar" e pode rodar, para revelar um círculo perfeito, "refletindo tanto o nosso planeta, como uma bola de futebol".

Os padrões florais, que aparecem na parte de baixo do emblema, são parte importante da cultura do Catar e "refletem a riqueza da cultura do Médio Oriente".