Butragueño e Roberto Carlos no jogo do centenário do Belenenses

O Belenenses vai realizar, no próximo sábado, o jogo de celebração do centenário, frente a uma equipa de lendas do Real Madrid.

O clube que atualmente milita nas divisões inferiores da AF Lisboa inaugurou o Estádio Santiago Bernabéu, atual estádio dos "merengues", em 1947, e é o convidado de luxo para celebrar os 100 anos do Belenenses.

Do lado do Real Madrid marcam presença jogadores como Roberto Carlos, Butragueño, Arbeloa, Karembeu, Iván Campo, entre outros. No Belenenses, Figueiredo, Sobrinho, Filgueira, Cândido Costa, Marco Paulo, Nogueira, Tuck, Taira e João Paulo Brito são alguns dos jogadores que vão envergar a camisola do clube da Cruz de Cristo, este sábado.

A partida joga-se este sábado, no Estádio do Restelo, às 19h00.