Bernardo Silva lamenta ter falhado o Euro 2016

Bernardo Silva não esconde que foi difícil ficar de fora do Europeu 2016, por lesão, competição que a seleção nacional acabou por vencer. O médio do Manchester City confessa, no entanto, que assistiu à final com os colegas de equipa portugueses no Mónaco, no arranque da pré-época.

"Foi difícil falhar o Europeu. Fiz todos os jogos de qualificação, já estava na seleção há quase dois anos, a jogar quase todos os jogos como titular, e no último treino da época lesionei-me e não pude ir. Foi duro, mas como português, ver foi incrível ver o meu país vencer o seu primeiro troféu, depois de tantas fases finais a ir à final ou meias-finais. Vi o jogo com os meus colegas do Mónaco, o Ivan Cavaleiro, Fabinho, Vinagre e Hélder Costa", começou por dizer, em entrevista à "BBC Five".

Hoje uma das grandes figuras do Manchester City de Pep Guardiola, o médio voltou a recordar a altura em que deixou o Benfica para rumar ao Mónaco.

"Não tinha a oportunidade que queria. Na pré-época comecei a perceber que não contavam comigo, o treinador jogava comigo a lateral-esquerdo, e é uma opção que eu não questiono, todos tomam opções. Tive de sair para encontrar outras formas de ser feliz num bom nível, porque não queria voltar à equipa B", recorda.

Bernardo Silva trocou o Mónaco pelo Manchester City em 2017/18, e recorda uma conversa com Guardiola, quando eliminou os "citizens" na Liga dos Campeões, ainda com o clube do principado.

"Quando perdemos aqui 5-3 na Liga dos Campeões, depois de fazer as entrevistas no fim do jogo, ele veio falar comigo, deu-me os parabéns pelo jogo e disse que eu era muito bom jogador", explica.

Competição constante

Bernardo esteve em grande plano na última época, mas garante que ninguém tem lugar garantido nas escolhas de Guardiola no Manchester City.

"Quando se vem para um clube como o Manchester City, sabes que vais ter de trabalhar. Quando cheguei, nem sabia se o treinador contava comigo para médio ou extremo. Se fosse médio, tinha o David Silva, De Bruyne e Gundogan, se fosse extremo tinha o Sané e o Sterling. É preciso trabalhar muito e estar sempre a 100%. Se baixar o nível, sei que vou para o banco, é esse o desafio", termina.