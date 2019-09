Morato estreia-se às ordens de Bruno Lage

O defesa-central Morato estreou-se às ordens de Bruno Lage, na equipa principal do Benfica, esta quarta-feira.

A recente contratação vai começar o seu percurso nas águias pela equipa B, mas foi um dos 12 jogadores chamados para colmatar as ausências dos 12 internacionais, entre os quais dois defesas-centrais, Ferro e Rúben Dias.

Nesse sentido, Lage chamou Luís Pinheiro, Pedro Henrique, Alexandre Penetra, Paulo Bernardo, Miguel Nóbrega, Fábio Batista, Tiago Araújo, Vasco Paciência, Rodrigo Conceição, Diogo Pinto, Diogo Mendes, Frimpong, Fábio Duarte, Carlos Santos e Morato

Para além dos 12 internacionais, o Benfica conta com sete jogadores no boletim clínico. Florentino Luís lesionou-se nos últimos minutos do jogo frente ao Braga, falha a seleção sub-21, e junta-se a Chiquinho, Conti, David Tavares, Gabriel, Gedson Fernandes, Ebuehi.