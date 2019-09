Lage compensa ausências dos internacionais com recurso à formação

Bruno Lage chamou sete jovens jogadores das camadas de formação para integrar o treino da equipa principal do Benfica.

O técnico das águias conta com 12 ausências para motivos de compromissos internacionais das seleções: Rúben Dias, Ferro, Rafa, Pizzi, Jota, Nuno Tavares, Tomás Tavares, Vlachodimos, Svilar, Samaris, Taarabt e Seferovic.

Nesse sentido, Lage chamou Diogo Mendes, Diogo Pinto, Tiago Araújo, Paulo Bernardo, Godfried Frimpong, Rodrigo Conceição e Vasco Paciência, filhos de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, e Domingos Paciência, respetivamente.

Para além dos 12 internacionais, o Benfica conta com sete jogadores no boletim clínico. Florentino Luís lesionou-se nos últimos minutos do jogo frente ao Braga, falha a seleção sub-21, e junta-se a Chiquinho, Conti, David Tavares, Gabriel, Gedson Fernandes, Ebuehi.