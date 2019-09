Boca Juniors insiste na contratação de Franco Cervi

O Boca Juniors está a tentar a contratação de Franco Cervi, por empréstimo do Benfica, segundo escreve a "Fox Sports" argentina.

O extremo de 25 anos está totalmente fora das opções de Bruno Lage, não tendo sido incluído em qualquer convocatória esta temporada. O Boca terá tentado a sua contratação nos últimos dias do mercado em Portugal, mas Cervi terá recusado a mudança. Sem perspetiva de integração na equipa, Cervi poderá mesmo deixar o Benfica, sendo que o mercado argentino está aberto praticamente até ao fim do mês de setembro.

Cervi terá tido proposta do Getafe, negócio que não se concretizou, e ainda do América, do México, que Cervi terá recusado.

O internacional argentino foi formado no Rosario Central, clube onde representou a equipa principal antes de assinar pelo Benfica, em 2016. Cervi cumpre a quarta época no clube encarnado. No total, soma 16 golos apontados em 116 jogos disputados.

Cervi renovou contrato com o Benfica no início da última temporada, até 2023, e tem cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros.