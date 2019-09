Benfica inclui Zivkovic, Cervi e Fejsa na lista para a Liga dos Campeões

O Benfica inscreveu todo o plantel na fase de grupos da Liga dos Campeões, incluíndo Fejsa, Zivkvovic e Franco Cervi, jogadores que estão fora das opções de Bruno Lage no arranque da temporada.

No total, as águias inscreveram 38 jogadores, incluíndo vários dos escalões de formação, incluídos na lista B. Chiquinho, que se lesionou com gravidade e enfrenta um longo período de paragem, faz parte da lista.

As águias medem forças com Zenit, Lyon e RB Leipzig na fase de grupos da prova.

Conheça os escolhidos:

Guarda-redes: Vlachodimos, Zlobin, Svilar*, Celton Biai*, Fábio Duarte*

Defesas: Jardel, Conti, Ferro, Rúben Dias, Grimaldo, Ebuehi, André Almeida, Nuno Tavares*, Kalaica*, João Ferreira*, Tomás Tavares*, Pedro Álvaro*;

Médios: Fejsa, Gabriel, Chiquinho, Pizzi, Samaris, Taarabt, Florentino Luís, Gedson, Rafael Brito*, Tiago Dantas*, Gonçalo Ramos*, David Tavares*

Avançados: Caio Lucas, Cervi, Rafa Silva, Zivkovic, Raúl de Tomás, Seferovic, Carlos Vinícius, Jota*, Nuno Santos*

* - Jogadores inscritos na lista B