Bailarina espanhola morre em palco atingida por efeito pirotécnico

Joana Sainz Garcia, bailarina do grupo Orquesta Super Hollywood, estava a dançar quando, a meio da música, ocorre uma explosão. Cai e fica gravemente ferida.

Uma artista espanhola morreu em palco no domingo, na sequência de um acidente com um efeito pirotécnico.





Apesar de ter sido socorrida de imediato, a mulher de 30 anos não conseguiu sobreviver e morreu no hospital na madrugada de segunda-feira.

De acordo com o promotor do grupo pop, tratou-se de um acidente "infeliz", provavelmente decorrente de um defeito de fabrico do efeito pirotécnico, cuja ignição falhou.

Segundo algumas fontes, a bailarina terá sido atingida no estômago.

À família e aos entes queridos de Joana, o promotor do grupo envia as condolências.