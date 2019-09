Wallyson já não é jogador do Sporting

O Sporting rescinde contrato com o médio Wallyson.

O brasileiro, de 25 anos, tem sido emprestado várias vezes e na última temporada jogou 11 partidas pelo Estoril.

Wallyson chegou aos leões em 2012/13 e agora fica livre para decidir o seu futuro.

Comunicado:

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Wallyson para a revogação do contrato de trabalho desportivo. A Sporting CP - Futebol, SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais a Wallyson”.