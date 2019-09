Sporting esclarece situação de Keizer

O Sporting confirmou publicamente, esta terça-feira, a "manifestação de interesse" em despedir Marcel Keizer. Bola Branca sabe que as duas partes já acertaram a rescisão amigável de contrato.

Em comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting confirmou que "existiu uma manifestação de interesse para cessação do contrato de trabalho" do técnico holandês.

Bola Branca sabe que o Sporting e Keizer acertaram, ao início da tarde desta terça-feira, a rescisão amigável do contrato, por mútuo acordo.



Leonel Pontes vai transitar da equipa de sub-23 para o comando do plantel principal, devendo ser anunciado nas próximas horas como sucessor do holandês, que não resistiu aos maus resultados e exibições.



Os maus resultados do início da época, aliados à falta de qualidade do futebol praticado, precipitaram a "chicotada psicológica" em Alvalade. A derrota caseira com o Rio Ave (2-3), no passado sábado, para a quarta jornada do campeonato, foi a gota de água que fez transbordar o copo.

Primeiro técnico de Varandas durou 11 meses



Marcel Keizer foi anunciado a 8 de novembro de 2019 como sucessor a José Peseiro. Fora escolhido a dedo por Frederico Varandas, nos primeiros tempos como novo presidente do Sporting. Durou 11 meses.

Na primeira época, Keizer guiou o Sporting ao terceiro lugar da I Liga e à conquista de dois troféus: a Taça da Liga e a Taça de Portugal.

Esta temporada, a entrada em falso com uma pesada goleada sofrida na Supertaça, diante do Benfica, por 0-5, expôs as debilidades do leão de Keizer. Os maus prenúncios confirmam-se ao fim de quatro jornadas do campeonato: o Sporting é quinto classificado, com duas vitórias, um empate e uma derrota, com 11 golos sofridos, contra oito marcados.

Leonel Pontes, o homem que se segue



A sucessão de Marcel Keizer será feita de forma interna. Bola Branca confirmou, igualmente, que Leonel Pontes muda-se de armas e bagagens da equipa de Sub-23, que tem guiado à liderança da Liga Revelação, diretamente para o comando do plantel principal.

O madeirense, de 47 anos, com passado como adjunto nos seniores verde e brancos, assume a equipa nas duas semanas de interregno de campeonato, devido aos compromissos de seleções.