Marcel Keizer fez em 11 meses o que o Sporting não conseguira em 11 anos

Anunciado a 18 de novembro de 2018 como o sucessor de José Peseiro, e escolhido a dedo por Frederico Varandas, então recém-eleito presidente do Sporting, Keizer trazia consigo a promessa da escola holandesa, com futebol bonito, à Cruyff, bola no pé e pendor ofensivo. A aposta correu bem: na última época, o holandês conduziu o Sporting ao terceiro lugar do campeonato e à conquista da Taça da Liga e da Taça de Portugal.

Marcel Keizer deixa o comando técnico do Sporting entre derrotas inaceitáveis, exibições pobres e muitos impasses no mercado de transferências. Contudo, na vitrina do Sporting ficam dois troféus, conquistados numa só época - o treinador holandês fez em 11 meses o que o Sporting não conseguira em 11 anos.

Para trás, do reinado de Keizer, primeiro treinador de Varandas, ficam 42 jogos disputados. O índice é de 25 vitórias, oito empates e oito derrotas. Com Keizer, o Sporting venceu 59,52% dos jogos que disputou.



O número de golos marcados denota o pendor ofensivo dos leões com o holandês - 93 golos em 42 jogos, o que dá uma média de 2,21 golos por jogo -, mas os golos sofridos evidenciam as debilidades defensivas: 47 em 42 partidas, registo que faz de Marcel Keizer o único treinador dos três grandes com mais golos sofridos que jogos disputados.

Recapitulando, com Keizer, o Sporting chegou aos 16 avos de final da Liga Europa, terminou o campeonato no terceiro lugar e conquistou Taça da Liga e Taça de Portugal. Contudo, esta época começou muito mal.

A entrada em falso na temporada, com uma pesada goleada sofrida na Supertaça Cândido de Oliveira, diante do Benfica (0-5), expôs as debilidades do Sporting, que se confirmaram num arranque titubeante da I Liga. A equipa leonina quinto na tabela classificativa, ao fim de quatro jornadas, com duas vitórias, um empate e uma derrota.