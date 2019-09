Marcel Keizer está de saída do Sporting

Marcel Keizer pode estar de saída do Sporting. De acordo com a RTP, o anúncio do adeus do treinador holandês estará por horas.

Keizer está no Sporting há quase um ano e, na última época, conquistou a Taça de Portugal e a Taça da Liga. Porém, não terá resistido aos maus resultados neste início de época, nem ao fraco nível exibicional apresentado pela equipa leonina sob o seu reinado.

O Sporting arrancou a temporada da pior maneira, ao ser goleado, por 5-0, pelo Benfica, na Supertaça. Ao fim de quatro jornadas, está apenas no quinto lugar do campeonato, ao fim de quatro jogadas,com duas vitórias, um empate e uma derrota, oito golos marcados e 11 sofridos. A derrota caseira com o Rio Ave, por 2-3, terá sido a gota de água.



A RTP acrescenta que a contestação dos adeptos, nos últimos dias, foi o "empurrão" de que a administração do Sporting precisava para determinar a situação como insustentável e quebrar a ligação.

Leonel Pontes, treinador da equipa de sub-23 do Sporting, deverá assumir o comando técnico da equipa principal de forma interina.



Esta será a segunda "chicotada" psicológica da I Liga. A primeira foi o despedimento de Filipe Rocha do Paços de Ferreira. Pepa é o substituto.