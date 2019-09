Madeira Rodrigues ao ataque. "Varandas quis ser presidente sem ter a mínima competência"

Pedro Madeira Rodrigues, candidato derrotado precisamente por Frederico Varandas nas eleições de há um ano, acredita que o presidente do Sporting mostra total incompetência para o cargo, com a saída do segundo treinador em menos de um ano.



"Envolvo todos os adeptos nisto, porque a culpa não é só do Varandas que, coitado, teve um deslumbramento de querer ser presidente do Sporting, sem ter a mínima competência para tal, e achar que está rodeado de uma equipa, que deve ter feito um finca-pé para mandar o Keizer embora. É a liderança que tem, a incapacidade que demonstra a tomar esta decisão. Vai levar umas palminhas dos adeptos, que daqui a nada já pedem a cabeça do próximo", ataca, em declarações a Bola Branca.

O antigo candidato, que queria contratar Claudio Ranieri para substituir José Peseiro, acusa Varandas de mentir para vencer as eleições, e questionada o "timing" da decisão de demitir Keizer, quatro jornadas após o arranque do campeonato.

"O Peseiro era aposta, foi assim que foi eleito presidente, porque dizia que o Peseiro era a sua aposta, mas mandou embora à primeira oportunidade, como fez com o Keizer, que ganhou dois troféus, e agora sai na quarta jornada. O novo treinador já sabe o que vai acontecer quando falhar, e não teve voz nenhuma na preparação do plantel. Se tinham dúvidas com Keizer, colocavam logo outro treinador a preparar a época", adicionou.

Saída de Bas Dost mostra mau planeamento

Bas Dost não rendeu com Marcel Keizer à frente da equipa, e Madeira Rodrigues questiona a saída do ponta-de-lança, face ao despedimento do treinador.

"O que me veio à cabeça foi para voltar o Bas Dost. O treinador que não o sabia usar foi-se embora, então o Bas Dost saiu porquê? É a pergunta que muitos adeptos estão a fazer, e que mostra a total falta de preparação de quem lidera", acrescenta.

Perante nova crise desportiva, que se alia ao delicado momento financeiro, Madeira Rodrigues não descarta novo cenário de eleições a curto-prazo, e alerta para que não se regresse ao populismo de Bruno de Carvalho, ou se caia no amadorismo.



"Eu estou fora, já dei o que tinha a dar à causa, mas o Sporting precisa de um projeto a médio-longo prazo, com investimento considerável. Não me surpreenderia a possibilidade de vir alguém de fora mandar na SAD, não ter de seguir a tirania dos adeptos, que são precipitados. Até agora foi sempre mentiras, anos e anos, tenho medo que o Sporting volte a cair no populismo, com outro Bruno de Carvalho, ou no amadorismo", acrescenta.

Estima por Leonel Pontes e pena do sucessor

Leonel Pontes sobe da equipa sub-23 para a equipa principal para assumir a posição, de forma interina. Madeira Rodrigues chega ao ponto de se solidarizar com o treinador madeirense.

"Pobre de quem for tomar conta do Sporting, tenho a melhor opinião do Leonel Pontes, mas é muito difícil herdar uma equipa que não foi planeada por ele, que vive de jogadores emprestados, e que quase não há um que conheça bem o que é o Sporting", remata.