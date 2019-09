Leonel Pontes volta a ser o bombeiro do Sporting, dez anos depois

Foi precisamente nove anos depois, a 8 de novembro de 2018, que Marcel Keizer foi anunciado como novo treinador do Sporting, sucedendo a José Peseiro. Era escolha pessoal de Frederico Varandas, o recém-eleito presidente do Sporting. Durou pouco menos de 11 meses. O treinador holandês foi despedido, esta terça-feira, e Leonel Pontes volta a ser o "bombeiro" de serviço de Alvalade, dez anos depois.

Em outubro de 2009, o atual selecionador da Coreia do Sul foi demitido e Pontes ficou em Alvalade, como técnico interino. Chegou a orientar um jogo, a 8 de novembro de 2009: um empate, a duas bolas, no terreno do Rio Ave. No jogo seguinte, o treinador do Sporting já era Carlos Carvalhal.

Pontes acompanhou Paulo Bento nos cinco anos de equipa das quinas, em que se destacaram a chegada às meias-finais do Euro 2012, pela positiva, e o desastre da eliminação na fase de grupos do Mundial 2014, que conduziram ao despedimento do então selecionador.

Com a chegada de Carvalhal ao comando técnico do Sporting, Leonel Pontes voltou à equipa de Paulo Bento. Quando este se tornou selecionador nacional, após o despedimento de Carlos Queiroz, o seu adjunto era o treinador madeirense.

Treinador principal por quatro épocas

Leonel Pontes não terminou a época no Marítimo, deixando o comando técnico em março de 2015. Os insulares ocupavam, na altura, a 11.ª posição da tabela classificativa do campeonato. Como treinador interino, ficou um tal de Ivo Vieira, hoje treinador do Vitória de Guimarães.

Seguiram-se passagens curtas pelo estrangeiro: cinco jogos no Panetolikos (Grécia), dois no Ittihad Alexandria (Egito), 26 no Debreceni (Hungria). Na temporada passada, completou a época ao serviço do Jumilla, da terceira divisão de Espanha.

Esta época, Leonel Pontes decidiu arrumar as malas e regressar a Portugal. Aceitou o convite do Sporting, o clube que servira durante 19 anos, para treinar a equipa de sub-23 e impressionou nos primeiros cinco jogos: cinco vitórias, 19 golos marcados e apenas dois sofridos. Domínio esmagador coroado com a liderança da Liga Revelação e, agora, com a subida de Pontes à equipa principal, ainda que de forma interina.

Certo é que, da última vez que um grande despediu treinador e "pescou" interino na formação secundária, este brilhou e ficou de forma efetiva. Trata-se de Bruno Lage, que substituiu Rui Vitória no Benfica, a meio da temporada passada, e foi campeão nacional. Leonel Pontes tem oportunidade de seguir o exemplo e convencer Frederico Varandas a mantê-lo como treinador principal do Sporting.