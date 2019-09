Keizer espera que o Sporting repita sucesso da última temporada

Na hora da despedida, Marcel Keizer faz um balanço positivo da passagem pelo Sporting, no dia em que foi anunciada a sua saída do clube. O técnico holandês destaca a conquista da Taça de Portugal e da Taça da Liga, mas admite que é altura para que outro treinador assuma a posição.

"Foi um ótimo período, com duas taças conquistadas . E agora é hora para que outro treinador assuma o lugar. Quero agradecer a todos os que trabalharam comigo. Foi um ótimo período. Portugal é um país muito agradável para se trabalhar. Com muitas diferenças comparativamente com a Holanda, mas muitas coisas boas”, despediu-se, em declarações à SportingTV.

Keizer será substituído de forma interina por Leonel Pontes, e espera que o clube continue a ter sucesso no futuro.

"Vi todos, na academia e no estádio de Alvalade, a trabalharem muito e a ajudarem-se da melhor forma. Espero que o clube tenha muito sucesso. Tal como tivemos na época passada, em que ganhámos duas taças. Espero que a equipa, os jogadores, possam continuar a trabalhar arduamente como fizeram nos últimos 10 meses", acrescentou.

Apelo à união no clube

O técnico pediu ainda aos adeptos que estejam ao lado da equipa esta temporada, para que os jogadores possam ter o máximo rendimento possível.

“Espero que o Sporting esteja unido. Com isto quero dizer que Alvalade esteja com a equipa. E assim os jogadores possam 'voar' no relvado e fazerem o respetivo trabalho. Quando todos apoiarem a direção e os jogadores vai ser bom para o clube”, terminou.



Keizer chegou ao futebol português em novembro de 2018, substituíndo José Peseiro. Venceu a Taça de Portugal e Taça da Liga, frente ao FC Porto na final, e terminou o campeonato na terceira posição. Esta época, perdeu a Supertaça para o Benfica, por 5-0, empatou contra o Marítimo, na primeira jornada, e não sobreviveu à derrota caseira contra o Rio Ave, por 3-2.