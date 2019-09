Hélder Lopes. "Jesé Rodriguez será uma mais-valia para o Sporting"

Jesé Rodriguez pode tornar-se reforço do Sporting. O avançado espanhol tem 26 anos e pertence aos quadros do Paris Saint-Germain, tendo jogado na época passada no Bétis por empréstimo do clube francês.

Na época 2016/17, Rodriguez jogou nos Las Palmas com Hélder Lopes. Em entrevista a Bola Branca, o português diz que Jesé Rodríguez "pode ser uma mais-valia para o Sporting" porque se trata de um jogador "versátil e com muita qualidade técnica" que pode fazer "várias posições no ataque".