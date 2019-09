Fernando promete muitos golos com a camisola do Sporting

Fernando quer ajudar o Sporting com muitos golos. O jovem extremo de 20 anos chegou a Alvalade por empréstimo do Shakhtar Donetsk.

"Vou tentar marcar muitos golos e ajudar a equipa a conquistar títulos. Vou tentar fazer muitos golos e ajudar a equipa a ganhar títulos. Prometo garra, tanto minha como de toda a equipa, e golos", explica, em declarações à SportingTV.

Aos 20 anos, o jovem formado no Palmeiras chegou à Europa na última temporada, no Shakthar Donetsk, onde fez dois golos em 22 jogos, orientado por Paulo Fonseca. Sem espaço na equipa do sucessor Luís Castro, é cedido ao Sporting.

"Estou bastante feliz. O Sporting é um clube muito grande e estou feliz por poder ver este estádio bonito", disse.