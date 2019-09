Eusebio Sacristán é o primeiro nome apontado à sucessão de Keizer

Eusebio Sacristán é uma das opções para ocupar o cargo de treinador do Sporting, segundo avança a "Rádio Marca".

O técnico de 55 anos conta com mais de 100 jogos na La Liga, e já treinou na Liga Europa, com a Real Sociedad, em 2017/18.

O antigo jogador foi adjunto de Frank Rijkaard no Barcelona, entre 2003 e 2008, antes de arrancar a carreira como técnico principal. Passou pelo Celta de Vigo, Barcelona B e Real Sociedad. Na última temporada, orientou o Girona, onde não evitou a descida de divisão.

Enquanto jogador, Sacristán foi internacional espanhol e referência no Barcelona, no início da década de 90. Fez sete épocas no clube catalão, e passou ainda pelo Valladolid, Atlético de Madrid e Celta de Vigo, e marcou presença no Europeu de 1988.