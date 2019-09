Saiba onde estão os radares da PSP em setembro

Açores



3-set-19 09H00 Nacional 510 - Capelas - Ponta Delgada

6-set-19 19H00/01H00 Eixo Norte km 3.5, freguesia da Conceição - Ribeira Grande - Ponta Delgada

11-set-19 12H45/19H00 Estrada Regional Fonte do Bastardo, Praia da Vitória - Angra do Heroísmo

12-set-19 06H45 Av. Natália Correia - Ponta Delgada

13-set-19 08H00 Variante n.º 1 - Feteira - Horta

16-set-19 08H00 Eixo sul Km 28,8- Ribeira Seca - Ribeira Grande - Ponta Delgada

23-set-19 06H45 Av. Natália Correia - Ponta Delgada

27-set-19 06H45/13H00 Estrada Regional, Negrito , São Mateus - Angra do Heroísmo

Aveiro

4-set-19 09H00 Rua Dr. Eduardo Vaz - Santa Maria da Feira

11-set-19 09H00 Av. da Liberdade - São João da Madeira

11-set-19 13H00 Estrada de Santiago, em Silvalde - Espinho

12-set-19 20H30 Av. 32 - Espinho

18-set-19 09H00 Rua da Circunvalação - Santa Maria da Feira

18-set-19 13H00 Rua do Sobral - Ovar

25-set-19 09H00 Av. Dr. Renato Araújo - São João da Madeira

26-set-19 20H30 Estrada de Santiago, em Silvalde - Espinho

Beja

3-set-19 09H00 Rua Zeca Afonso - Beja

06-set-19 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte

24-set-19 09H00 Av. Salgueiro Maia - Beja

27-set-19 09H00 Rua Zeca Afonso - Beja

Braga

3-set-19 14H00 Circular de Barcelos - Viaduto do Queimado - Barcelos

12-set-19 09H00 Variante Creixomil - Guimarães

17-set-19 15H00 Av. Frei Bartolomeu dos Mártires - Braga

19-set-19 09H00 Variante EN 14 - Famalicão

20-set-19 15H00 Av. António Macedo - Braga

24-set-19 08H00 Rua da Esparrinha (EN 306), Km 49,400 - Barcelos

26-set-19 09H00 Circular Urbana - Guimarães

Bragança

12-set-19 08H00/14H00 EN 15 - Mirandela

13-set-19 08H00/14H00 Av. das Cantarias - Bragança

19-set-19 08H00/14H00 Av. das Amoreiras - Mirandela

20-set-19 08H00/14H00 Av. Abade de Baçal - Bragança

Castelo Branco

9-set-19 08H00/10H00 Alameda Europa - Covilhã

19-set-19 08H30/12H30 Av. da Europa - Castelo Branco

28-set-19 14H00/16H00 Av. Cidade Rio de Janeiro - Covilhã

Coimbra

3-set-19 09H00 Estrada da Guarda Inglesa - Coimbra

12-set-19 09H00 Av. Fernando Namora - Coimbra

18-set-19 09H00 IC 2 - Banhos Secos, sentido Sul/Norte - Coimbra

19-set-19 08H00 IC 1 - Ponte Edgar Cardoso - Figueira da Foz

24-set-19 16H30 Av. Inês de Castro - Coimbra

27-set-19 08H00 Estrada de Coimbra - Tavarede - Figueira da Foz

Évora

9-set-19 08H30 Av. Lino de Carvalho - Évora

10-set-19 09H30 EN 18 ao Gil - Estremoz

20-set-19 08H30 EN 18 - Bairro Frei Aleixo - Évora

27-set-19 16H00 CM 1094 - Estrada do Bairro de Almeirim - Évora

Faro

5-set-19 10H00/12H00 Av. V6 - Portimão

18-set-19 08H00/12H00 Rua da Cruz Vermelha - Tavira

23-set-19 09H00/12H00 Av. V6 - Portimão

25-set-19 20H00/24H00 Av. V6 - Portimão

26-set-19 08H30/12H30 Av. Heróis 1808 - Olhão

26-set-19 09H00/12H00 Av. de Castro Marim – Vila Real de Santo António

27-set-19 08H00 Estrada Moinho da Palmeira - Faro

30-set-19 10H45/12H15 Av. Fonte Coberta - Lagos

Guarda

9-set-19 08H00 EM 577 - Guarda

12-set-19 08H00 Via de Cintura Externa da Guarda - VICEG

18-set-19 08H00 EN 18 - Guarda

23-set-19 08H00 Via de Cintura Externa da Guarda - VICEG

Leiria

5-set-19 09H00/12H00 Estrada da Nazaré - Moita - Marinha Grande

24-set-19 14H00/17H00 Av. Monsenhor Bastos - Peniche

27-set-19 21H00/00H00 Av. Artur Capristano - Caldas da Rainha

Lisboa

4-set-19 09H00/17H00 Estrada dos Salgados - Amadora

12-set-19 07H00/13H00 Av. da Republica - Oeiras

12-set-19 13H00/19H00 Av. Ivens - Dafundo

17-set-19 08H00/18H00 Av. Marginal – Parede

17-set-19 14H00/18H00 EN 10, Km 123,7, em Alhandra, sentido Vila Franca de Xira/Alhandra

24-set-19 09H00/11H00 Av. Capitães de Abril - Mem Martin

24-set-19 14H30/16H00 Av. de Lisboa - Casal de Cambra

Madeira

6-set-19 08H00 Av. do Infante e Av. Mário Soares

6-set-19 19H00 VE 3 Km 2,3 Túnel Ribeira Brava/Tabua

11-set-19 14H00 Rua 5 de Outubro e Rua Dr. Pestana Júnior

12-set-19 17H00 VE 1 - Moinhos - Faial/VE1 - Túnel do Cortado - Santana

16-set-19 08H00 Estrada Monumental e Av. Mário Soares

20-set-19 07H00 VR 1 Km 6,0 - Quinta Grande (ambos os sentidos)

26-set-19 08H00 Av. Mário Soares e Av. do Infante

26-set-19 08H00 VE 5 - Camacha

Portalegre

5-set-19 08H00 Av. do Bonfim - Portalegre

17-set-19 08H00 Av. do Dia de Portugal - Elvas

19-set-19 09H00 Av. da Europa - Elvas

23-set-19 17H00 Av. de Badajoz - Elvas

27-set-19 08H00 EN 373 - Elvas

Porto

3-set-19 08H00/12H00 Estrada da Circunvalação - 11 124 - Matosinhos

5-set-19 14H00/18H00 Estrada D. Miguel - Gondomar

9-set-19 08H00/12H00 Av. Dr. Antunes Guimarães - Leça da Palmeira

10-set-19 14H00/18H00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo

12-set-19 14H00/18H00 Estrada da Circunvalação - 15074 - Matosinhos

16-set-19 08H00/12H00 Estrada da Circunvalação - 9389 - Porto

17-set-19 20H00/24H00 EN 14 - Matosinhos

19-set-19 08H00/12H00 Estrada da Circunvalação - 15443 - Porto

23-set-19 08H00/12H00 Av. Dr. Germano Vieira - Gueifães - Maia

26-set-19 14H00/18H00 Via Eng. Edgar Cardoso - Vila Nova de Gaia

27-set-19 08H00/12H00 Av. Marechal Gomes da Costa - Porto

30-set-19 20H00/24H00 AEP - Porto

Santarém

3-set-19 08H00/12H00 Av. D. Manuel I - Abrantes

3-set-19 08H00/12H00 Barreira Alva - Torres Novas

4-set-19 08H30/12H30 EM 1179 - Entroncamento

9-set-19 16H00/20H00 EN 3 - Calçadinha - Santarém

11-set-19 14H00/18H00 Valbom - Tomar

17-set-19 08H00/12H00 Av. Bombeiros Voluntários - Ourém

18-set-19 08H00/12H00 EN 114 - Km 71 - Santarém

Setúbal

6-set-19 08H30 EN 10.4 - Setúbal

9-set-19 09H00 Circular Externa - Montijo

23-set-19 10H00 Av. 1.º Maio - Amora - Seixal

24-set-19 08H00 EN 10.3 - Quinta das Rebelas - Barreiro

24-set-19 10H00 Av. Arsenal do Alfeite - sentido Corroios/Almada

Viana do Castelo

12-set-19 10H00/12H00 Estrada da Papanata - Viana do Castelo

15-set-19 20H30/22H30 Av. do Cabedelo - Darque - Viana do Castelo

25-set-19 20H30/22H30 Via Foral D. Teresa - Ponte de Lima

30-set-19 10H00/12H00 Av. do Meio - Areosa - Viana do Castelo

Vila Real

5-set-19 08H30 Av. da Europa - Vila Real

10-set-19 14H00/17H00 Av. Dr. Mario Soares - Chaves

25-set-19 08H30 Av. da UNESCO - Vila Real

26-set-19 14H00/17H00 Av. do Tâmega - Chaves

Viseu

4-set-19 09H00 Av. Cidade Salamanca - Viseu

11-set-19 14H00 Av. D. Egas Moniz - Lamego

11-set-19 14H00 Av. Luis Martins - Viseu

17-set-19 08H30 Estrada Nelas - Viseu

25-set-19 14H00 Av. D. Egas Moniz - Lamego

25-set-19 08H30 Av. Europa - Viseu